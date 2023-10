Policajný prezident Hamran oznámil, kedy sa vzdá svojej funkcie. Už si vypísal žiadosť na uvoľnenie zo služby

Policajný prezident už má vypísanú žiadosť na uvoľnenie zo služobného pomeru.

V prípade, že Smer-SD zloží novú vládu, policajný prezident Štefan Hamran chce z funkcie odísť k 31. októbru.

„Keď to oznámia oficiálne, mám už vypísanú žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru,“ priblížil v diskusnej relácii Na telo plus TV Markíza.



„Určite odstúpim, lebo som to už povedal, že pre mňa to nedáva zmysel pokračovať s ľuďmi, ktorí sa vyhrážajú policajtom, prokurátorom a sudcom,“ povedal Hamran s tým, že sa ešte chce stretnúť s novým ministrom vnútra. Myslí si, že z vedenia polície po ňom odídu aj ďalší. „Niektorí to plánujú do konca roka, niektorí skôr,“ dodal.