Na veľkom letisku v Londýne vypukol požiar, zrušili všetky odlety aj prílety. Cestovné plány to skomplikuje aj mnohým Slovákom

Na londýnskom letisku Luton pozastavili v utorok večer leteckú prevádzku pre masívny požiar, ktorý vypukol na jednom z parkovísk letiska.

„Všetky lety sú v súčasnosti pozastavené, keďže záchranné zložky zasahujú pri požiari na parkovisku The Terminal Car Park 2. V súčasnosti je obmedzený prístup na letisko a ľudí žiadame, aby na letisko necestovali," uviedlo letisko Luton na sociálnej sieti X.

Požiar podľa BBC zachvátil niekoľkoposchodový parkovací dom, pričom na mieste zasahuje 15 hasičských áut. Na parkovisku už plamene poškodili odhadom až 1 200 vozidiel, informovali hasiči. Na záberoch na sociálnych sieťach sú viditeľné plamene a dym a počuť aj hlasné výbuchy či alarmy áut.

