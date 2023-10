Populárny český raper napadol muža, ktorý ho upozornil na dopravný priestupok. Zmlátený otec skončil v nemocnici

Raper a bojovník Marpo sa pravdepodobne hlavou zasekol v ringu. V utorok totiž fyzicky napadol muža, ktorý ho upozornil na porušenie dopravných predpisov. Napadnutý skončil v nemocnici.

K incidentu došlo v utorok v Tuchoměřiciach. Jednosmerkou tam k svojmu domu prichádzal 43-ročný muž, keď sa proti nemu vyrútilo rýchlo idúce BMW. V ňom sedel práve raper Marpo a na muža ukazoval, nech mu uhne z cesty.

Ten sa proti nemu ohradil, že v mieste býva, je to jednosmerka, a keď si chcel odfotiť ŠPZ páchateľa, Marpo sa mu začal vyhrážať. Nakoniec došlo na fyzické napadnutie, ktorým sa teraz zaoberá polícia.

„V utorok som prichádzal k svojmu domu a z jednosmerky v zlom smere rýchlo prichádzalo BMW. Cesta vedie od školy k materskej škôlke s jedálňou. Vodič na mňa mával, aby som mu uhol. Vystúpil som a povedal mu, že je to jednosmerka, že tu bývam a že tu mám deti,“ vypovedal pre Blesk napadnutý vodič.



Vytiahol telefón, aby si mohol odfotiť Marpovu registračnú značku. Práve to vraj rapera naštvalo. „Povedal, že pozná týchto hrdinov s telefónom a že vystúpi a ‚rozbije ma'. Odpovedal som mu, nech pokojne vystúpi,“ priblížil situáciu.

„Vystúpil a dal mi dve rany do tváre. Nemohol som zdvihnúť ruky, a tak som ho narazil na auto a uhryzol do prsníka. Odrazil sa od svojho auta a zrazil ma na zem. Keď som sa zdvíhal a hľadal okuliare, nastúpil do auta, konečne odcúval a ušiel,“ pokračoval muž.

V prvej chvíli vraj nemal najmenšie tušenie, s kým mal tú česť. Marpa nepoznal, a keby vedel, že sa jedná o bojovníka, radšej by ho vraj nechal ujsť. Blesk Marpa požiadal o vyjadrenie, ale raper neodpovedal.

O incidente bola informovaná polícia. Podľa hovorkyne stredočeskej polície Barbory Schneeweissovej budú obaja muži predvolaní na obvodné oddelenie na podanie vysvetlenia. Vec sa pravdepodobne bude riešiť ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu.