Šéfom SIS by sa mohol stať Tibor Gašpar, ktorý čelí obžalobe v kauze Očistec. Budúca vláda chce obísť prezidentku

Gašpar vyčíta prezidentke to, že by mala problém vymenovať do vlády obvinených.

Na pozíciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby je v hre bývalý šéf polície a novozvolený poslanec Smeru Tibor Gašpar. V relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal novozvolený poslanec za SNS Roman Michelko. Zároveň však dodal, že na to, aby sa tak stalo, by museli zmeniť zákon a obísť tak prezidentku Zuzanu Čaputovú.

„Hovorí sa o Gašparovi, ale, samozrejme, tam by musela prísť zmena zákona, keďže posledné slovo má prezidentka. Ale to je jednoduchý zákon, čiže to nevidím ako nejaký zásadný problém,“ povedal Michelko.

„Podľa zákona o SIS riaditeľa tajnej služby vymenúva a odvoláva prezident na návrh vlády. Na zmenu zákona stačí 76 hlasov, budúca koalícia Smeru, Hlasu a SNS má 79 poslancov,“ pripomína Denník N.

Zdroj: TASR/Ondrej Hercegh

Gašpar v pondelok nevylúčil, že sa o tento post bude zaujímať a zároveň prezidentke Zuzane Čaputovej vyčítal „dvojaký meter“ preto, že by mala problém vymenovať do vlády obvinených.

Prezidentka totiž v relácii Na Telo v nedeľu vpovedala, že ak by bol Robert Kaliňák nominantom na ministra vnútra, prekážkou by bolo, že je obvinený. „Ak by sa obvinená osoba mala stať ministrom vnútra, to by som považovala za veľmi spornú nomináciu,“ povedala prezidentka a dodala, že má prezident podľa nej možnosť odmietnuť nominanta, pri ktorom má závažné pochybnosti.

Gašpar je stíhaný vo viacerých kauzách a v kauze Očistec už čelí obžalobe. Podľa viacerých korunných svedkov fungovala za Gašpara v bezpečnostných zložkách štátu schéma, ktorá pomáhala strane Smer-SD v politickom boji.

Medzi ich spôsoby vraj patrili aj účelové stíhania, o ktorých svedčí napríklad bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovít Makó, ale aj bývalý riaditeľ jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník.