18-ročný mladík v Podbrezovej nezvládol jazdu, vo vraku auta sa zranili jeho traja mladí spolujazdci

V sobotu (14. 10.) došlo v katastri Podbrezovej k vážnej dopravnej nehode. Polícia informuje, že nehodu zavinil 18-ročný vodič, ktorý šoféroval Volkswagen Golf. V aute boli aj ďalší traja spolujazdci – dvaja muži vo veku 21 a 23 rokov a jedna 26-ročná žena.

Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam a zišiel s autom mimo cesty, kde narazil do stromu. Pri nehode utrpeli ťažké zranenia všetci traja spolujazdci, ktorí boli z miesta nehody prevezení do nemocnice. So zraneniami z miesta nehody záchranári previezli do nemocnice aj 18-ročného vodiča.



Požitie alkoholu u vodiča zistené nebolo. V súvislosti s nehodou bolo začaté trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. Nehoda je v štádiu vyšetrovania.