Dvojmiliónový liek Zolgensma začne poisťovňa preplácať. Miliónový liek môže zachraňovať životy

Zolgensma má byť zaradená medzi kategorizované lieky, rozhodol minister zdravotníctva Palkovič.

Dvojmiliónový liek Zolgensma na liečbu spinálnej muskulárnej atrofie by sa od januára mal zaradiť do zoznamu liekov preplácaných z verejného zdravotného poistenia. Rozhodol o tom minister zdravotníctva Michal Palkovič po odporúčaní kategorizačnej komisie pre lieky. Proti rozhodnutiu ešte možno podať námietky. Vyplýva to z rozhodnutia, ktoré má TASR k dispozícii.

„Ministerstvo je toho názoru, že všetky zákonom kumulatívne stanovené podmienky na zaradenie originálneho lieku do zoznamu kategorizovaných liekov sú splnené,“ ozrejmilo Ministerstvo zdravotníctva SR v rozhodnutí. Úradne určená cena lieku je podľa rozhodnutia vo výške takmer 1,7 milióna eur a maximálna cena lieku vo verejnej lekárni je takmer dva milióny eur.

Držiteľ registrácie a zdravotné poisťovne môžu proti rozhodnutiu podať námietky. „V prípade, že niektorý z účastníkov konania podá námietky, bude o nich rozhodovať kategorizačná rada pre lieky. V takomto prípade by mala kategorizačná rada vydať odporúčanie ministrovi a ten vydá 15. novembra rozhodnutie o námietkach,“ ozrejmili z rezortu.

Ak rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, liek do zoznamu kategorizovaných liekov zaradia od 1. januára 2024. Pri splnení indikačných obmedzení ho tak budú plne hradiť zdravotné poisťovne bez doplatku pacienta. V súčasnosti musia pacienti o úhradu na výnimku lieku žiadať zdravotné poisťovne.

Liek je pre detských pacientov so svalovou muskulárnou atrofiou

Liek je určený na liečbu pacientov so spinálnou muskulárnou atrofiou (SMA). SMA je vrodené, geneticky podmienené ochorenie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje vývoj dieťaťa a jeho ďalší život. Detskí pacienti s týmto ochorením sú obyčajne už v priebehu prvých šiestich mesiacoch života odkázaní na dýchanie pomocou umelej pľúcnej ventilácie a prijímanie stravy pomocou hadičky cez kožu priamo do žalúdka.

Od mája 2020 Európska agentúra pre lieky schválila na liečbu SMA použitie jednorazovej génovej liečby liekom Zolgensma, ktorý sa podáva priamo do žily. Liek v minulosti potrebovala aj malá Editka, ktorej sa na liečbu skladalo celé Slovensko.