Medveď zjedol Slovenke žiadosť o dotáciu. Na chalupe pre šelmu neplánovane uviazla celú noc

Žena sa pokúšala medveďa vyhnať viacerými spôsobmi, no neúspešne.

Andrea z Vlkolínca zažila ešte minulý týždeň v stredu desivý stret s medveďom. Keď sa už chystala domov z chalupy, sadlo si na jej priedomie zvedavé zviera a nechcelo ho opustiť. O prípade v reportáži informovali noviny.sk.

O deviatej večer začala nosiť svoje veci z chalupy do auta, aby mohla vyraziť na cestu do Bratislavy. Zistila, že jej chýba notebook, a tak sa poň vrátila. Zrazu pred sebou uvidela medveďa, ako sedí na zadných a žerie ovčí syr. Medveď na mieste sedel celé hodiny a žena tak nechcene uviazla na chalupe až do ďalšieho rána.

Žena sa po čase osmelila a pokúšala sa ho vyhnať metlou. „Nič iné nebolo poruke, začala som sa oháňať. Absolútne nereagoval, metlou som potiahla prepravky s potravinami. Najprv mi rozobral žiadosť na ministerstvo o dotáciu,“ povedala pre portál noviny.sk Andrea.

Keď medveďa omrzelo sedieť pred domom, vyšplhal sa na jabloň a oberal jablká. Tento moment využila Andrea, aby vbehla do auta. Najskôr chcela medveďa vyplašiť trúbením, ani na to však šelma nereagovala. Zalarmovala preto zásahový tím, ktorý žene prisľúbil, že v okolí jej chalupy namontujú fotopasce.

Problémy s medveďmi majú aj v obci Stráňava nachádzajúcej sa len kúsok od Žiliny.