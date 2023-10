Hneď 2 slovenské jedlá ovládli rebríček najlepších snackov. Na prvom mieste skončila pochúťka, ktorou pohrdne málokto

Slovenské pochutiny sa umiestnili na špici rebríčka najlepších stredoeurópskych snackov.

Gastroportál TasteAtlas zostavil rebríček najlepších stredoeurópskych snackov. Tento rebríček zostavil podľa preferencií takmer 4 500 čitateľov, ktoré nazbieral v období do 15. októbra tohto roku.

Slovenské jedlá tentoraz skutočne zabodovali. Na treťom mieste rebríčka sa umiestnili naše tradičné lokše. „Vyrábajú sa z mäkkého zemiakového cesta, ktoré sa vyvaľká do plochých kruhových tvarov a nasucho sa pečie do zlatista,“ píše portál. To však ani zďaleka nebolo všetko.

Celému rebríčku totiž kraľujú zemiakové placky. „Chrumkavé zemiakové placky patria do tradičnej slovenskej kuchyne. Tieto maškrty sa zvyčajne vychutnávajú ako hlavný chod s rôznymi mliečnymi výrobkami alebo ako príloha, ktorá sa zvyčajne podáva k výdatným jedlám,“ priblížili v rebríčku.

Do zoznamu sa dostal aj obľúbenec mnohých Slovákov, legendárny vyprážaný syr „smažák“ s tatárskou omáčkou z Českej republiky. Nadšenci z TasteAtlas ho opísali ako tradičnú pochutinu, ktorú nájdeš v každej českej krčme či pouličnom stánku, ale aj špičkovej reštaurácii.