Už dnes budeš môcť na oblohe vidieť čiastočné zatmenie Mesiaca. Na ďalšie si budeš musieť počkať poriadne dlho

Večer nás čaká na oblohe ojedinelý úkaz.

V sobotu 28. októbra bude možné vidieť na nočnej oblohe čiastočné zatmenie Mesiaca, informuje Slovenský zväz astronómov. Tento jav vzniká pri prechode Mesiaca zemským tieňom, keď je na opačnej strane oblohy ako Slnko.



„Malo by teda nastať pri každom splne, no nie je to tak. Je to spôsobené tým, že rovina obežnej dráhy Mesiaca je voči zemskej sklonená o 5,2° a úplný tieň Zeme má vo vzdialenosti Mesiaca uhlový priemer len 1,5°, a tak ho Mesiac pri splne väčšinou minie,“ vysvetľujú slovenskí astronauti.





Ďalej uvádzajú, že v jednom roku môže nastať maximálne päť zatmení, a to aj vrátane tých polotieňových, ktoré sú nevýrazné. V niektorých rokoch vraj zatmenie nenastane vôbec, prípadne nie je pozorovateľné z nášho územia.

Ako vzácny jav sledovať?

Kde všade si toto zatmenie budú môcť ľudia pozrieť? Z východnej polovice Severnej i Južnej Ameriky, z Afriky, Ázie a zo západnej Austrálie, ale aj z Európy. Slováci by mali mať večer ideálne podmienky na pozorovanie.

Nezvyčajný úkaz bude viditeľný aj voľným okom, no pre lepší výhľad radšej použi ďalekohľad či teleskop. „Čiastočné zatmenie začne o 21.35 h SELČ a v maximálnej fáze o 22.14 h SELČ bude do zemského tieňa ponorených viac ako 12 % mesačného disku,“ priblížil zväz.



Koniec čiastočného zatmenia nastane o 22.53 h SELČ a ďalších 30 minút uvidíme, ako sa Mesiac pomaly dostáva z polotieňa. Slovenský zväz astronómov dodáva, že ďalšie zatmenie, tiež len čiastočné, zo Slovenska bude možné vidieť až takmer o rok 18. septembra 2024. Úplné zatmenie uvidíme až 7. septembra 2025.