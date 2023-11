Slovenské železnice upozorňujú na dôležité zmeny. Začnú platiť už čoskoro

Nový grafikon ZSSK nadobudne platnosť 10. decembra tohto roku.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje na platnosť nového grafikonu vlakovej dopravy. Nový cestovný poriadok bude mať platnosť od 10. decembra 2023 do 14. decembra 2024.

Zmeny sa dotknú napríklad IC vlakov na trase Košice – Bratislava. Po novom budú zastavovať aj v staniciach Bratislava-Vinohrady a Liptovský Mikuláš. Vlaky R 800 a R 801 budú premávať na trase Košice – Bratislava. Posilnená bude aj doprava medzi Bratislavou a Martinom vlakmi kategórie Ex. Na linke Košice – Žilina bude pridaný nový pár vlakov R 760 s 767 Tatran.

Vo vybraných dňoch budú premávať posilové vlaky Ex 242 a Ex 243 do Českej republiky. Dôvodom sú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ktoré sa budúci rok uskutočnia v Česku. Spoločnosť Regiojet plánuje zaviesť nový spoj v úseku Košice – Čop a späť.

Všetky zmeny v grafikone si môžeš pozrieť TU