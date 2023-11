Blaha uznal, že nemal zvesiť portrét prezidentky, no neospravedlnil sa. Pellegrini oznámil, kedy ho budú v parlamente odvolávať

Pellegrini Blahu ostro skritizoval, odvolať ho však nechce.

Peter Pellegrini oznámil, že podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha súhlasil s tým, že obraz Zuzany Čaputovej nahradiť Che Guevarom bola chyba. To, či sa ospravedlní, Pellegrini nevie, rovnako ako nevie ani to, či Blaha vráti svoju kanceláriu do pôvodného stavu, píšu tvnoviny.sk.

„Pán podpredseda Blaha so mnou v utorok komunikoval a vyjadril sa, že to považuje za chybu a že takto konať pravdepodobne nemal. Som, samozrejme, rád, že mi to dal na vedomie a že ten čin nepovažuje za najšťastnejší,“ povedal Pellegrini, ktorý toto gesto označil za trápne a detinské.

Blahu budú z pozície podpredsedu parlamentu odvolávať 14. novembra

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR k návrhu na odvolanie Ľuboša Blahu z postu podpredsedu parlamentu by mohla byť v utorok 14. novembra, informoval o tom predseda NR SR Peter Pellegrini s tým, že budúci týždeň môže byť aj schôdza k programovému vyhláseniu vlády.

„Určite nemôžeme očakávať, že prvý počin vládnej koalície bude, že v tajnom hlasovaní odvolá podpredsedu. Ale či sa schôdza otvorí, alebo neotvorí, to je už druhá otázka,“ skonštatoval Pellegrini.

Blahu chcú odvolávať opoziční poslanci po zverejnenom videu, v ktorom odstránil vo svojej kancelárii vlajku Európskej únie a portrét prezidentky Zuzany Čaputovej. Pellegrini označil jeho konanie za detinské a trápne. Zároveň ocenil, že ho podpredseda parlamentu kontaktoval a označil svoje správanie za chybu, pričom svoj čin nepovažuje za najšťastnejší.