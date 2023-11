Pellegriniho ostrý odkaz Blahovi: mal by zvážiť ospravedlnenie. Odstránenie portrétu prezidentky považuje za trápne a detinské

Slovensko je podľa Pellegriniho odkázané na miliardy z eurofondov.

Predseda parlamentu Peter Pellegrini skritizoval konanie Ľuboša Blahu, ktorý zo svojej kancelárie podpredsedu odstránil vlajku Európskej únie a portrét prezidentky Čaputovej nahradil Che Guevarom. Gesto vraj bolo zbytočné a detinské, povedal pre TV Joj.

„Považujem to naozaj za trápne, detinské a zbytočné. Myslím si, že pán Blaha by mal posúdiť, či toto, čo urobil, je správne a či by sa nemal možno ospravedlniť,“ odkázal Pellegrini podpredsedovi parlamentu Blahovi.

Pellegrini tiež pripomenul, že táto vláda a celé Slovensko je závislé od eurofondov a potrebuje miliardy z plánu obnovy.

Ľuboša Blahu chcú odvolávať

Opozícia sa dohodla, že budú pre toto gesto Ľuboša Blahu z funkcie podpredsedu parlamentu odvolávať. Šéfka klubu KDH Martina Holečková poznamenala, že KDH bojovalo proti komunizmu, zasadilo sa za vstup do EÚ a medzinárodných štruktúr. Konanie Ľuboša Blahu označila za znevažujúce.