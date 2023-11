VIDEO: Mysleli si, že je vyhynuté, ale vznikli zábery dokazujúce opak. Pozri sa na cicavca, ktorý žil už v čase dinosaurov

Expertom z Oxfordskej univerzity sa na štvordňovej expedícii v Indonézii podarilo zachytiť zábery paježury Attenboroughovej, veľmi vzácneho druhu cicavca, ktorý bol spozorovaný len jedenkrát pred viac než 60 rokmi, informuje portál World News 24.

Podľa vedcov existovali paježury ešte v dobách, keď sa po našej planéte prechádzali dinosaury. Sú to nočné živočíchy a je veľmi náročné na ne natrafiť vo voľnej prírode.

Oxfordským expertom sa to však podarilo v neprebádanom drsnom teréne dažďového lesa v indonézskom pohorí Cyclops Mountains. 30-sekundové video paježury Attenboroughovej zverejnila na svojom Twitteri tlačová agentúra Reuters.

A long-lost species of mammal, called Attenborough's long-beaked echidna, was spotted in Indonesia for the first time in more than 60 years https://t.co/BGTlZiuUmYpic.twitter.com/2qez4tLXSt