NBÚ varuje rodičov pred nebezpečnou skupinou na Whatsappe. Deťom rozposielajú videá vrážd aj pornografiu

Nebezpečný obsah sa šíri najmä medzi žiakmi.

Cez platformu Whatsapp sa šíri nebezpečný obsah. Skupina „Přidej co nejvíc lidí“ sprístupňuje pornografický obsah a explicitné videá vrážd či samovrážd, a to hlavne žiakom slovenských a českých základných škôl. Upozornil na to Národný bezpečnostný úrad na sociálnej sieti s tým, že rodičia by mali byť v tejto súvislosti obozretní.

„Členom skupiny nie je možné sa stať vlastnou aktivitou, vždy musí prísť formou pozvánky od niekoho, kto sa už v tejto skupine nachádza,“ priblížil NBÚ s tým, že členov sa snažia v skupine udržať aj vyhrážkami a opätovným pozývaním. Vyzývajú ich aj na šírenie skupiny medzi kamarátmi.

IPčko pred skupinou varuje

Občianske združenie IPčko zdôraznilo, že takýto obsah môže deti vystrašiť, traumatizovať, znecitlivieť voči násiliu či oslabiť empatiu. Aj keď často cíti, že by to nemalo robiť, môže ho to lákať.

„Tým, že je v skupine so svojimi rovesníkmi, ktorí ho tam pridali, cíti sa výnimočné. Má pocit, že nesmie zlyhať a sklamať. Zrazu je súčasťou nejakej skupiny, k niekomu patrí, je to tajné a deje sa to mimo dospelých,“ skonštatovali z IPčka.

NBÚ odporúča rodičom kontrolovať skupiny, v ktorých ich deti komunikujú. Ak nájdu podozrivý obsah, mali by to nahlásiť polícii. Dôležité je deti upozorniť aj na to, že nemajú zdieľať osobné informácie na sociálnych sieťach s neznámymi osobami. Na obmedzenie prístupu k nevhodnému obsahu môžu použiť aplikácie rodičovskej kontroly.