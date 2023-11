Za tohtoročné Vianoce si poriadne priplatíme. Pozri sa, ako zdraželi potraviny, knihy aj oblečenie

Tento rok bude drahšia kozmetika, elektronika, oblečenie, knihy alebo aj hračky.

Za tohtoročný predvianočný nákup potravín zaplatí slovenská domácnosť asi o 8 až 10 % percent viac ako vlani. V pondelok to uviedla analytička spoločnosti WOOD & Company Eva Sadovská na základe údajov Štatistického úradu SR s tým, že z darčekov sú aktuálne drahšie ako pred rokom výrobky pre osobnú hygienu, a to o 8,4 %.



„V období október až december predstavujú tržby maloobchodu až 28 % z tých celoročných. Nadpriemerné tržby počas posledného štvrťroka zaznamenávajú takmer všetky oblasti maloobchodu. Záver roka prináša vyšší obrat predovšetkým predajcom elektroniky, elektrotechniky, nábytku, hračiek, športových potrieb, ale aj kozmetiky, oblečenia a v neposlednom rade potravín a nápojov,“ dodala Sadovská.

Čo všetko bude drahšie?

Analytička uviedla, že podľa údajov z Eurostatu sú aktuálne drahšie ako vlani aj hudobné nástroje, a to o 7,7 %, ako aj šperky o 7 %. Oblečenie spotrebiteľov vychádza drahšie o 5,7 % a knihy o 5,4 %. Od približne 2 do 4,5 % si nakupujúci priplatia aj za fotoaparáty, kávovary, počítače, športové vybavenie, obuv, bicykle či hračky. Údaje ukázali, že najpomalší nárast cien spomedzi typických darčekov zaznamenali mobilné telefóny a hodinky, o 1,6 % a 1,1 %. Výrobky pre domácich miláčikov zaznamenali výrazný nárast cien, a to o 22,7 %.

Slováci vyčerpali svoje úspory

„Oproti minulému roku nastala zmena aj pri efekte takzvanej odloženej spotreby. Vlani využívali Slováci pri nákupoch nielen predvianočných vynútené úspory. Išlo o také finančné prostriedky, ktoré si ušetrili počas lockdownov z rokov 2020 a 2021. V aktuálnom roku sa už tento vankúš úspor vyčerpal a to sa prejavilo aj na slabšej spotrebe domácností,“ objasnila analytička.



Na druhej strane uviedla, že indikátor spotrebiteľskej dôvery sa z mesiaca na mesiac zlepšuje a v októbri dosiahol najvyššiu hodnotu od druhej polovice roka 2021. „Spotrebitelia pozitívnejšie vnímajú finančnú situáciu svojich domácností či tvorbu úspor, ako aj vývoj celkovej hospodárskej situácie či vývoj nezamestnanosti v krajine,“ uzavrela Sadovská.