Pellegrini a Fico chcú, aby Sulík zaplatil 650-tisíc eur za Expo v Dubaji z vlastného vrecka. Podnikli dôležitý krok

Mimoriadna schôdza k výdavkom výstavy Expo Dubaj má byť v utorok.

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR v súvislosti s pochybeniami okolo výstavy Expo Dubaj 2020 by mohla byť v utorok 5. decembra. Poslanci chcú na schôdzi požiadať lídra opozičnej SaS a exministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby nahradil vzniknutú škodu. Vo štvrtok o tom informoval novinárov predseda NR SR Peter Pellegrini počas návštevy v Prahe.

Premiér Robert Fico v stredu 29. novembra informoval o tom, že poslanci Smeru-SD doručili do NR SR návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze. Sulík má podľa Fica zaplatiť vzniknutú škodu, pretože v Dubaji sa nespravovali financie zodpovedne.

Ministerstvo hospodárstva SR pri príprave a organizácii svetovej výstavy Expo Dubaj 2020 na základe kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR viackrát zlyhalo. Podľa NKÚ bolo 634-tisíc eur zo štátneho rozpočtu použitých nehospodárne, pričom vyše 400-tisíc eur súvisiacich s reštauráciou Take Away v dubajskom Slovenskom pavilóne je predmetom súdnych sporov.

Podľa Sulíka však nepochybil on ako minister hospodárstva. „K pochybeniam došlo v oblasti účtovníctva a výkazníctva, ale to neznamená, že sa prešustrovali peniaze. Naopak, my sme ušetrili milión eur z rozpočtu, ktorý bol riadne schválený,“ uviedol Sulík.