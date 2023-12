V obľúbenej dovolenkovej destinácii Slovákov sa šíri nebezpečná epidémia. Krajine nepomáha ani vysoká zaočkovanosť

Chorvátsko eviduje od septembra až 700 prípadov nákazy čiernym kašľom.

V Chorvátsku evidujú vysoký nárast prípadov čierneho kašľa. Tento rok úrady registrujú viac ako 1100 nakazených, informuje Yahoo News. Podľa Štátneho zdravotného úradu evidujú približne 700 prípadov nakazenia od septembra tohto roku.

Najviac prípadov zachytili v dovolenkových destináciách Záhreb a Split. Ohrozené sú najmä deti do 14 rokov a starší ľudia. V krajine je očkovanie proti čiernému kašľu povinné, no nastal pokles, ktorý súvisí s antivaxerskými hnutiami proti očkovaniu. Minulý rok dostalo vakcínu 92 percent detí. Druhú dávku má približne 88 percent, no v niektorých regiónoch je zaočkovaných len 68 percent detí.

„Čierny kašeľ je epidémiou vysoko nákazlivej choroby, ktorá môže byť smrteľná pre novorodencov a dojčatá,“ informuje Národný inštitút verejného zdravia.