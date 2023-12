Slovákov čaká prudká zmena počasia. Najbližšie dni nebudú zďaleka také, ako sme zvyknutí

Začiatkom budúceho týždňa sa už začne oteplovať na celom území.

Slovákov čaká počas víkendu sneženie. Chlad a mráz však už čoskoro vystrieda oteplenie a dážď, informuje iMeteo.

Sobota prinesie na západ a severozápad Slovenska slabšie sneženie. Napadnúť by mali maximálne 1 až 3 centimetre snehu. Teploty sa budú pohybovať od -3 až do 2 stupňov Celzia.

Predpoveď počasia na sobotu Zdroj: SHMÚ

V nedeľu bude snežiť intenzívnejšie. Najvýdatnejšie bude snežiť na západnom Slovensku, kde by mohlo napadnúť 5 až 10 centimetrov nového snehu. Na zvyšku územia Slovenska napadne do 4 centimetrov. Sneženie sa v poobedňajších hodinách zmení na dážď. Na krajnom západe by sa teploty mohli v nedeľu dostať až na 6 stupňov Celzia.

Predpoveď počasia na nedeľu Zdroj: SHMÚ

Budúci týždeň sa oteplí

Začiatkom budúceho týždňa sa začne otepľovať na celom území. Sneh sa začne roztápať takmer na celom území Slovenska, z nižších polôh môže úplne zmiznúť. Budúci týždeň prinesie vyššie teploty, odmäk a navyše nás čakajú ďalšie zrážky, ktoré budú výlučne dažďové. Teploty budú každým dňom vyššie a v strede týždňa sa vyšplhajú až na +8 stupňov Celzia.