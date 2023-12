Tínedžer zo Starej Ľubovne okradol močiaceho muža. Keď chcel platiť v obchode jeho kartou, všetko sa pokazilo

Polícia obvinila 15-ročného mladíka zo Starej Ľubovne z dvoch trestných činov.

Zo zločinu krádeže, ako aj z trestného činu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku, bolo okresným vyšetrovateľom v Starej Ľubovni vznesené obvinenie 15-ročnému miestnemu chlapcovi. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Začiatkom decembra pri autobusovej stanici pristúpil k mužovi, ktorý práve vykonával malú potrebu, z vrecka nohavíc mu vybral peňaženku a utiekol preč,“ uviedla Ligdayová.

Okradnutý muž v nej mal osobné doklady, bankomatovú kartu, finančnú hotovosť a ďalšie veci. Mladík si podľa hovorkyne ponechal peniaze i bankomatovú kartu, všetko ostatné vyhodil do koša.

Mladík chcel kartou zaplatiť v obchode

„Zamieril do obchodného domu, kde si nakúpil, no pri samoobslužnej pokladni k platbe kartou nedošlo. Ani opakovaný pokus o zaplatenie kartou nebol úspešný, a tak musel tovar vrátiť späť do regálov. Z obchodu odišiel a snažil sa v bankomate použiť kartu na výber hotovosti, neúspešne,“ povedala Ligdayová a dodala, že poškodeným bol 66-ročný muž z obce Jakubany.