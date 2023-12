Rusko uvádza do prevádzky nové jadrové ponorky. Podľa Putina nemajú vo svojej triede obdobu

Šéf Kremľa Vladimir Putin sa v pondelok zúčastnil na slávnostnom vztýčení vlajky na nových jadrových ponorkách Krasnojarsk a Cár Alexander III., ktoré sa čoskoro stanú súčasťou Tichomorskej flotily.

Slávnostný ceremoniál sa konal v lodenici spoločnosti Sevmaš v prístave Severodvinsk v Archangeľskej oblasti na severe európskej časti Ruska. Putin sa objavil na verejnosti prvýkrát, odkedy minulý piatok oznámil svoj zámer opätovne kandidovať vo voľbách za prezidenta Ruskej federácie.

V príhovore k nastúpeným príslušníkom ruského námorníctva uviedol, že nové ponorky, impozantné raketové nosiče, vraj nemajú vo svojej triede obdobu.

Oficiálne bolo oznámené, že tieto jadrové ponorky sú vyzbrojené riadenými strelami Onyx a/alebo Kalibr. Existujú údajne aj plány vyzbrojiť ich hypersonickými raketami Zirkon.



Ruský prezident pripomenul, že v Sevmaši sa stavajú ďalšie tri lode triedy Borej-A a päť lodí triedy Jaseň-M.

