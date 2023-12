Pretáčanie reklám v archíve zakážu už čoskoro. Veľký mobilný operátor sa postavil na stranu divákov

TV Markíza a TV JOJ zakážu pretáčanie reklám v archíve od 1. februára 2024.

Slovenské komerčné televízie chcú od budúceho roka zakázať pretáčanie reklám. Kontroverzný návrh, ktorí mnohí diváci kritizujú, sa už čoskoro stane skutočnosťou.

K nespokojným divákom sa pridal významný telekomunikačný operátor Swan, ktorý prevádzkuje mobilného operátora 4ka. „Sme presvedčení, že zákaz pretáčania znepríjemní divácky zážitok natoľko, že prispeje k ešte väčšiemu odlivu divákov od klasických televízií k streamovacím platformám a opatrenie slovenských televízií sa tak minie účinku,“ uvádza operátor 4ka podľa DSL.

V príspevku na svojom Facebooku prezentuje 4ka kampaň, v ktorej sa stavia na stranu zachovania možnosti preskakovať reklamy v archívoch. „Málokto chce platiť peniaze za to, aby sa musel pozerať na reklamy. Sami nakupujeme reklamný priestor v slovenských televíziách a chceme, aby naše reklamy videlo čo najviac divákov, no zákaz pretáčania v archíve nie je cesta, ako to docieliť,“ uviedol v príspevku operátor.

TV Markíza a TV JOJ zakážu pretáčanie reklám v archíve od 1. februára 2024, informoval nedávno portál Živé.sk. Dôvodom má byť, že diváci vďaka možnosti pretáčania úplne obídu reklamné prestávky.