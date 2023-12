Priprav sa na divoké počasie. SHMÚ upozorňuje na poľadovicu, vietor na horách, ale aj smog na týchto miestach

Príčinou smogu v Jelšave sú emisie z vykurovania pevným palivom, vplyv dopravy a priemyslu.

Na Slovensku sa môže v utorok vyskytnúť hmla, poľadovica a vietor na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy. Zároveň upozorňuje na povodeň na východe Slovenska, informoval o tom na svojom webe.



Hmla sa v utorok ráno môže vyskytnúť na celom Slovensku. Výstraha platí do 10.00 h. Poľadovica môže byť takmer na celom Slovensku. Výstraha pred ňou platí do 10.00 h a potom od 19.00 h do stredy 20. decembra 8.00 h.



Vietor na horách môžu ľudia očakávať v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok, Banská Bystrica a Brezno. Na horách nad pásmom lesa meteorológovia miestami očakávajú výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica. SHMÚ vydal výstrahu predbežne do štvrtka 21. decembra. Objaviť sa môžu aj povodne, a to v okresoch Trebišov bez Roňavy a Michalovce. Meteorológovia tam vydali výstrahu druhého stupňa.

Smog z emisií

SHMÚ upozorňuje aj na smogovú situáciu v Jelšave a okolí. Príčinou sú emisie z vykurovania pevným palivom, možný vplyv dopravy a priemyslu. Meteorológovia informujú, že v predchádzajúcich hodinách došlo v menovanej oblasti k prekročeniu prahu pre PM10. Nenastali zatiaľ podmienky na vydanie upozornenia na smogovú situáciu. V najbližších 24 hodinách očakávajú zlepšenie rozptylovej situácie.

Zdroj: SHMÚ

