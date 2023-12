Český záchranár opísal svoje pocity po streľbe v Prahe. Tvrdí, že nič horšie za svoju kariéru nevidel

Myslí si, že je zbytočné vkladať akúkoľvek energiu na vyjadrovanie nenávisti k strelcovi.

Český záchranár Marek Dvořák na Facebooku zdieľal svoje pocity zo včerajšej streľby na pražskej univerzite. Tvrdí, že nikdy nič horšie za svoju kariéru nezažil, a rodinám obetí vyjadril sústrasť.

„Mieša sa vo mne adrenalín, ľútosť aj hnev. Videl som tu veľa lekárov so slzami v očiach. Videl som veci, ktoré ešte musím nejak vnútorne spracovať,“ napísal na sociálnu sieť.

Dvořák v statuse vyjadril aj obdiv k svojim kolegom, ktorí sa podľa jeho slov spojili a fungovali ako skvelý tím.

Záchranár dodal, že je zbytočným plytvaním energie nenávidieť strelca. „Nevkladajte energiu do hejtov smerom k páchateľovi, nezaslúži si to a zlo len plodí ďalšie zlo. Buďte na seba opatrní, zomknite sa, pomôžme obetiam a pozostalým, urobme všetci všetko pre to, aby sa nič také neopakovalo,“ dodal.

O život prišlo až 15 ľudí

Pri útoku strelca na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v centre Prahy prišlo vo štvrtok o život najmenej 15 ľudí a minimálne 24 je zranených, niektorí sú vo vážnom stave. Strelec bol študentom školy. O prípade informoval český policajný prezident Martin Vondrášek. Skutok bol podľa neho premyslený, študent sa zrejme inšpiroval činom v zahraničí. Útočník legálne držal niekoľko zbraní.