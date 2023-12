VIDEO: Študenti pri úteku pred strelcom skákali z budovy. O útoku v Prahe píšu svetové médiá

Utekali všetkými možnými spôsobmi.

O streľbe v Prahe píšu viaceré veľké zahraničné médiá. Útok u našich susedov monitoruje BBC, The Washington Post, The Guardian či The New York Times. BBC na Instagrame zverejnilo dramatické zábery, na ktorých študenti pred strelcom skáču z rímsy budovy.

Pri streľbe na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe prišlo vo štvrtok o život najmenej 15 ľudí a minimálne 24 je zranených. Medzi mŕtvymi je aj strelec. Ten bol podľa informácií českého policajného prezidenta Martina Vondrášeka študentom školy.

Páchateľ bol podľa policajného prezidenta legálnym držiteľom niekoľkých zbraní. Dodal, že existujú indície, že sa strelec inšpiroval teroristickým útokom, ktorý sa odohral tento rok v Rusku. Musia to však podľa neho ešte overiť.