Sneženie na západe komplikuje dopravu: Pezinská Baba je pre zlú zjazdnosť uzavretá

Policajti v súvislosti s premávkou v zime upozorňujú na zimné pneumatiky a nevyhnutnosť odstránenia námrazy a snehu z auta.

Pezinská Baba je aktuálne pre zlú zjazdnosť a popadané stromy uzavretá. Bratislavská polícia o tom informuje na webe. Upozorňuje tiež na spomalenú premávku na diaľniciach v Bratislavskom kraji.



Krajská polícia v Bratislave aktuálne eviduje približne 20 udalostí v cestnej premávke. V súvislosti s poveternostnými podmienkami preto pripomína viaceré odporúčania.



Nevyhnutnosťou sú podľa nej zimné pneumatiky či odstránenie námrazy a snehu z auta. Radí tiež, aby sa vodiči vyhli prudkým trhavým pohybom, jazdili pomalšie a dodržiavali dostatočný odstup od iných áut. „Pri ovládaní auta je potrebné vyvarovať sa trhavého prudkého pohybu. To by mohlo viesť k šmyku a následnej dopravnej nehode. Pri jazde brzdite dlhšie a plynulo, rovnako to platí aj pri rozjazde,“ podotkli.

Horské priechody (HP) Donovaly a Šturec sú uzatvorené pre vozidlá nad desať metrov. Pre vozidlá nad 12 metrov je uzavretý HP Príslop a pre kamióny je uzavretý HP Kremnické Bane. Slovenská správa ciest (SSC) zároveň miestami upozorňuje na sneh či poľadovicu na cestách. Informuje o tom na webe.



Poľadovica sa tvorí na cestách tretej triedy v okrese Nové Mesto nad Váhom. V lokalitách Nitra-Zobor, Čierne-Polesie, Skalité, Brodno, Podzávoz, Vlčkovce, Horelica, Čadca, Svrčinovec, Čadečka a Zálužie je pre silné sneženie znížená dohľadnosť.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne mokrý. Na úseku rýchlostnej cesty R1 medzi Trnavou a Nitrou, v úseku R3 Trstená – Tvrdošín a na obchvate obce Horná Štubňa je kašovitý sneh.



Cesty sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Vo vyšších polohách, najmä na strednom a severnom Slovensku a lokálne na juhozápadnom území Slovenska, je povrch vozoviek pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu.



Horské priechody majú povrch vozoviek prevažne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého až utlačeného snehu, okrem horských priechodov Dargov, Biela Hora, Kremnické Bane, Pusté Pole, Skýcov, Klenov, Šútovce a Havran, kde je povrch vozoviek prevažne mokrý.