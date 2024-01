Slovákov čaká prudká zmena počasia. V týchto oblastiach môžu očakávať ochladenie a sneženie

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pred silným vetrom na horách.

Počasie sa po silvestrovskej noci zmení. Slováci musia počítať s dažďom a prehánkami vo viacerých častiach krajiny. Teploty by sa mali podľa portálu iMeteo.sk znížiť o pár stupňov.

Denná maximálna teplota sa bude pohybovať od 2 °C po 7 °C. Na juhozápade a juhu stredného Slovenska bude teplejšie a teploty dosiahnú hranicu 9 °C. Počasie bude komplikovať silný vietor, ktorý môže dosiahnúť rýchlosť 9 m/s. Situácia bude horšia na vyššie položených miestach. Od stredných polôh bude vo viacerých oblastiach snežiť.

Na územie Slovenska aktuálne postupuje studený front zo západu, ktorý bude spojený s nízkym tlakom vzduchu prúdiacim z Atlantiku až nad Ukrajinu.

Dohľadnosť len 50 metrov

Na väčšine Slovenska treba v pondelok ráno rátať s hmlou, v niektorých regiónoch aj so silným vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstrahy pred hmlou platia pre Banskobystrický, Košický a Žilinský kraj, ale aj pre viaceré regióny Trenčianskeho a Prešovského kraja. Meteorológovia upozorňujú na zníženú dohľadnosť na 50 až 200 metrov.



Pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok a Tvrdošín platia výstrahy pred silným vetrom na horách. V polohách nad 1500 metrov môže vietor nárazovo dosahovať rýchlosť až do 135 kilometrov za hodinu, v priemere až do 85 kilometrov za hodinu. Výstraha platí do 17.00 h.