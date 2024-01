MAPA: Na Slovensko príde počas víkendu poriadna zima. Husté sneženie sa bude týkať týchto oblastí

Sneženie sa prejaví najskôr na západe a severe krajiny.

Meteorológovia očakávajú, že v priebehu víkendu začne na Slovensko prichádzať príliv studeného vzduchu, informuje imeteo.sk.

V sobotu 6. januára ešte odborníci predpovedajú na našom území dažďové zrážky. Nedeľné ráno by malo podľa predpovedí priniesť na časť Slovenska snehové zrážky, no to nebude platiť na celé územie.

Predpoveď počasia na sobotu 6. januára 2024. Zdroj: SHMÚ

Nedeľné sneženie sa prejaví najskôr na západe a severe krajiny. Na juhu a východe krajiny môže padať sneh spolu s dažďom v dôsledku teplejšieho vzduchu. Podľa najnovších predpovedí bude prechádzať studené počasie do mrazivého a v tomto stave by malo vydržať aj počas celého nasledujúceho týždňa.