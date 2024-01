V meste na severe Slovenska zrušili zastávky pre rýchliky. Na prestup ľudia čakajú aj 90 minút, reagujú petíciou

Čakanie podľa nich spôsobuje problémy študentom, dôchodcom, chorým ľuďom cestujúcim k lekárovi, ako aj pracujúcim.

Obyvatelia horného Liptova sú nespokojní s novým grafikonom vlakovej dopravy. Na základe neho totiž zrušili zastávku rýchlikov na železničnej stanici Liptovský Hrádok. Miestni obyvatelia už vytvorili prvú petíciu za jej obnovenie, upozornil portál Žilinak.sk.

V petícii žiadajú obyvatelia Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, vedenie Žilinského samosprávneho kraja a mesto Liptovský Hrádok, aby obnovili zastávky v železničnej stanici Liptovský Hrádok pre vlaky Ex 626 na trase Košice – Bratislava a Ex 15621 na trase Bratislava – Prešov.

„V dôsledku zrušenia zastávky v Liptovskom Hrádku vznikla cestujúcim nutnosť čakať 1 hodinu na Ex 626 v železničnej stanici Liptovský Mikuláš,“ vyjadrujú sa v petícii. Rovnako upozornili, že problém sa týka aj spoja Ex 15621, pretože cestujúci musia v Liptovskom Mikuláši čakať na osobný vlak do Liptovského Hrádku približne jeden a pol hodiny.

