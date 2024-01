PRIESKUM: Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Ivan Korčok. Definitívnym víťazom by sa stal tesne Peter Pellegrini

Značnú popularitu získal aj Štefan Harabin.

Z najnovšieho prieskumu agentúry NMS Market Research pre denník SME vyplýva, že víťazom prvého kola prezidentských volieb by sa stal Ivan Korčok, ktorý by získal 33 % hlasov. Svojho súpera Petra Pellegriniho by porazil o 0,6 %. Ten by v prvom kole získal 32,4 % hlasov.

Víťazom druhého kola by sa stal Peter Pellegrini s výsledkom 51,5 %. Rozdiel medzi súpermi by boli 3 %. Ivan Korčok by získal 48,5 %. Predseda parlamentu Slovenskej republiky prezidentskú kandidatúru ešte oficiálne neoznámil. Podľa prieskumu má vyššiu podporu občanov aj Štefan Harabin s výsledkom 11 %.

Voľby budú v marci a apríli

Prvé kolo volieb prezidenta SR bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo je plánované na sobotu 6. apríla. Termín volieb oznámil v pondelok predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.