Všeobecní lekári by novom mohli objednávať k špecialistom, výmenné lístky by už boli minulosťou. Takto má novinka fungovať

Všeobecní lekári by mohli objednávať pacientov k špecialistom.

Všeobecní lekári by po novom mohli pacientov objednávať k lekárom špecialistom. Vyplýva to zo stanoviska Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI). To aktuálne pracuje na službe eObjednanie.

„NCZI má pripravený pre predprodukčné prostredie variant, že všeobecný lekár objedná pacienta rovno k špecialistovi, a teda mu nedá výmenný lístok, ale rovno termín u špecialistu. Po odobrení ministerstvom zdravotníctva môže byť služba spustená, avšak predpokladom fungovania je, že lekári špecialisti sprístupnia svoje kalendáre, aby všeobecní lekári mali kam svojich pacientov objednať. Iné varianty (objedná sa sám pacient alebo ho objedná zdravotná poisťovňa) sú závislé od dohody s rezortom,“ priblížila marketingová špecialistka NCZI Júlia Šimáková.

NCZI pracuje aj na službe eČakačky. V súčasnosti prijíma a spracúva údaje od zdravotných poisťovní. „Cieľom je zefektívnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti a umožniť pacientovi podstúpiť zákrok v inej nemocnici ako tej, ktorá je síce možno blízko, ale kde sa jej nedočká,“ doplnila Šimáková.

NCZI očakáva, že lekári sa zapoja aj do služby eLab

NCZI zároveň očakáva, že sa laboratóriá, nemocnice a ambulancie zapoja do služby eLab, ktorú spustilo ešte vlani. „Služba prinesie lekárom komfort – ak ich pacient vyšetrenie absolvoval, systém ich na to upozorní a ponúkne im rovno aj výsledky,“ ozrejmilo.

V 1. polroku tohto roka plánuje centrum aj pilotnú fázu služby eDohody. Tá podľa neho umožní lekárom uzatvoriť dohodu o poskytovanej zdravotnej starostlivosti elektronicky. Poukázalo aj na novú službu, a to očkovanie proti chrípke v lekárňach. „V závislosti od finančných možností bude NCZI pristupovať aj k rozvoju služieb eZdravia,“ dodala Šimáková.