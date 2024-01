Odkaz ukrajinských študentov Robertovi Ficovi: Ak nie je v Kyjeve vojna, prečo počas ruského ostreľovania zomrel môj kamarát?

Fico počas tlačovej konferencie 23. januára povedal, že v Kyjeve sa vedie normálny život.

Študentka Oxfordu Ema oslovila svojich ukrajinských spolužiakov, ktorých sa pýtala na ich názor na nedávne kontroverzné vyjadrenie premiéra Roberta Fica. Ten vyhlásil, že v Kyjeve nie je vojna. Na video zverejnené študentkou upozornila satirická stránka Zomri.





„Volám sa Mychajlo a som z Ukrajiny. Posledných 8 rokov som žil v Kyjeve. Ak v Kyjeve nie je vojna, prečo môj kamarát zomrel v supermarkete počas ruského ostreľovania? Ak v Kyjeve nie je vojna, prečo moji ďalší priatelia prišli o svoje domovy? Ak v Kyjeve nie je vojna, prečo sa ľudia musia hodiny skrývať v podzemí metra, kde je ich jediné bezpečné miesto?“ pýta sa vo videu jeden z viacerých ukrajinský študentov.





Príbehy mladých Ukrajincov sú odozvou na vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica. Ten 23. januára vystúpil na tlačovej konferencii, v ktorej na novinársku otázku, či sa nechce ísť pozrieť na vojnu v Kyjeve osobne, podráždene reagoval slovami: „A to vy si fakt myslíte, že v Kyjeve je vojna? To ako nemyslíte vážne, dúfam... Absolútne normálny život tam je,“ odpovedal Fico na otázku. „Načo by som chodil do Kyjeva, keď sa môžem stretnúť s predsedom vlády v Užhorode? Nevidím tam rozdiel,“ dodal.

Tlačové oddelenie strany Smer-SSD sme požiadali o reakciu na zverejnené video. V prípade odpovede budeme článok aktualizovať.