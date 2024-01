„Absolútne normálny život tam je,“ vyhlásil nahnevaný Fico. Vojna vraj v Kyjeve nie je, po kritickej otázke opustil tlačovku

Tlačová konferencia Roberta Fica sa konala v Kamenici nad Cirochou, kde vláda absolvovala výjazdové rokovanie.

Premiér Robert Fico (Smer-SSD) dnes usporiadal tlačovú konferenciu po výjazdovom rokovaní vlády v Kamenici nad Cirochou. Okrem otázok týkajúcich sa života v regiónoch ho novinári konfrontovali aj nedávnymi vyjadreniami v súvislosti s jeho avizovanou návštevou Ukrajiny.

Novinári sa predsedu vlády pýtali, prečo absolvuje stretnutie s ukrajinským premiérom v Užhorode blízko slovenských hraníc. Robert Fico tvrdí, že len reagoval na požiadavku pozývajúcich a je to pre neho praktické.

Na otázku, či sa nechce ísť pozrieť na vojnu v Kyjeve osobne, už odpovedal podráždene. Podľa jeho tvrdení Ukrajinci žijú v Kyjeve normálny život a vojna sa ich tam netýka. „A to vy si fakt myslíte, že v Kyjeve je vojna? To ako nemyslíte vážne, dúfam... Absolútne normálny život tam je,“ odpovedal Fico na otázku. „Načo by som chodil do Kyjeva, keď sa môžem stretnúť s predsedom vlády v Užhorode, nevidím tam rozdiel,“ dodal Fico.

Ďalšiu otázku dostal od redaktorky denníka Korzár, ktorého vydavateľom je SME. Tá sa ho, citujúc opozičných politikov v kontexte včerajších udalostí, pýtala, ktorú časť Slovenska by obetoval v prospech Ruska.

„Médiám, ako je SME-čko, Aktuality, Denník N a Markíza ja neodpovedám na žiadne otázky a predovšetkým neodpovedám na otázky skupiny denníka SME, ktorá je spoluvlastnená pánom Sorosom. Takže bohužiaľ máte smolu,“ odpovedal Fico a odišiel od rečníckeho pultu.