Dokumenty ŠtB o Ivanovi Korčokovi sú podvrh. Kandidáta na prezidenta si zastal aj Ústav pamäti národa

Ivan Korčok obvinenia odmietol.

Už niekoľko dní sa po internete šíria informácie a dokumenty, podľa ktorých bol Ivan Korčok príslušníkom ŠtB. Prezidentský kandidát Korčok uviedol, že so Štátnou bezpečnosťou nikdy nespolupracoval. Podľa jeho slov je to potvrdené tým, že mal „prísne tajné” previerky vrátane previerky NATO, ktoré by pri spolupráci s komunistickou tajnou službou nemohol dostať.

„Je nechutné, že žumpári do toho ťahajú aj môjho nebohého starého otca, tak len upozorňujem, že ten pán v tom údajnom dokumente má iné krstné meno aj dátum narodenia ako môj starý otec,“ napísal vo vyjadrení.

Ústav pamäti národa tvrdenia Korčoka podporil

Dokumenty označil za podvrh aj Ústav pamäti národa. „Zverejnené dokumenty obsahujú nesprávny formát mien, nesprávne hodnosti a podpisy skutočných dôstojníkov ŠtB, ako aj mená fiktívnych príslušníkov ŠtB. Jeden z dokumentov odkazuje na neexistujúci zväzok tajného spolupracovníka s krycím menom SMEČIAR. Dokumenty nemajú číselné označenie strán, tzv. pagináciu. Mohli by sme takto spomenúť aj ďalšie nedostatky, nechceme však dávať falšovateľom návod,“ napísali na Facebooku.