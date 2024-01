Ak ti prišla táto vysoká pokuta zo zahraničia, neplať ju. Európske mesto spravilo chybu, ktorá sa týka mnohých

Od vodičov firma nelegálne zbierala osobné adresy, mená aj rodné čísla.

Mnohým návštevníkom Británie prišla pokuta od londýnskej spoločnosti Transport for London, ktorá šoférov obvinila z priestupkov spojených s vjazdom do emisných zón. Napriek tomu, že šoféri často neporušili predpisy, spoločnosť im poslala vysoké pokuty a osobné údaje o šoféroch dokonca získavala nelegálnym spôsobom, informuje denník The Guardian.

Nelegálne získavanie osobných údajov

„Podľa niektorých európskych vlád ide pravdepodobne o jedno z najväčších porušení zákona na ochranu osobných údajov v histórii Európskej únie,“ píše The Guardian. Transport for London si najalo firmu Euro Parking Collection, ktorá zbierala citlivé osobné dáta o občanoch Európskej únie. Od brexitu má Veľká Brtitánia vstup do evidencie osobných údajov obyvateľov Európskej únie zakázaný, a tak je tento postup v rozpore so zákonom.

Vysoké neplatné pokuty

Ide o šoférov, ktorí Londýn navštívili a netušili, že sa majú na stránkach Transport for London Euro Parking zaregistrovať 10 alebo viac dní pred návštevou mesta. Nezaregistrovanie sa však nie je považované za porušenie predpisov. Napriek tomu posielala spoločnosť Transport for London týmto vodičom výzvy na zaplatenie pokuty, ktoré presahovali až 20-tisíc eur.