Fantastický vynález slovenských vedcov: Vynašli zariadenie, ktoré môže za pár sekúnd odhaliť aj rakovinu

Slovenským vedcom sa podarilo vytvoriť jedinečný analyzátor telesných tekutín. Dokážu z neho odhaliť takmer 40 chorôb vrátane onkologických ochorení. Vynález bude pomáhať ľuďom v Afrike, informuje RTVS.

Vyšetrenie za pár centov

Zo vzorky moču, ale aj z ostatných telesných tekutín je teraz možné jednoducho, rýchlo a lacno odhaliť napríklad poškodenia orgánov či cukrovku. Meranie trvá približne desať sekúnd, následná analýza výsledkov približne minútu.

„Človek dá vzorku moču do skúmavky, my vzorku moču vložíme do prístroja. Jedno meranie trvá v prepočte desať sekúnd. Korelácia alebo analýza, štatistické spracovanie výsledkov trvá okolo minúty. Cena vyšetrenia sa pohybuje rádovo v centoch,“ povedal Daniel Furka, vedec z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.

Peniaze z vlastného vrecka

Na užitočný projekt peniaze z ministerstva nestačili a vedci si ho financujú z vlastného vrecka. Čiastočne ich podporila aj agentúra SAMRS. „V podstate ako všetky naše vedecké projekty, tak aj tento financujeme z vlastných zdrojov,“ uviedol Furka.

Nový projekt chcú vedci predstaviť v Keni v máji tohto roka. „Keď si predstavíme, že tam majú nemocnicu, do ktorej 4-5 dní kráčajú peši a dostanú sa na vyliečenie len tí, ktorí dokráčajú. Tá nemocnica pozostáva z 2-3 hlinených budov, tak to je samo osebe zlé,“ opísal Furka situáciu v regióne, kde bude ich objav pomáhať najskôr.