AKTUÁLNE: Na Slovensku navrhnú amnestiu na priestupky spáchané počas pandémie

Vláda by mohla udeliť amnestiu na priestupky spáchané počas obdobia mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhlásených pre pandémiu covidu-19. Kabinetu to navrhol splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie ochorenia covid-19 a poslanec Národnej rady SR Peter Kotlár (SNS). Návrh predloží na budúcotýždňovom rokovaní vlády.

„Môj iniciatívny návrh smeruje k odstráneniu dôsledkov protiústavného zásahu do práv a slobôd občanov Slovenskej republiky, ako aj k odstráneniu protiústavného ukladania povinností počas tzv. mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu v období tzv. pandémie covidu-19,“ vyhlásil Kotlár na štvrtkovej tlačovej konferencii. Navrhovanú amnestiu označil za prvý významný krok na upokojenie rozdelenej spoločnosti od čias pandémie.

Splnomocnenec poukázal na to, že vláda už v rokoch 1992 a 1998 prijala obdobné uznesenia týkajúce sa amnestií vo veci priestupkov. Ide podľa neho o postup v súlade s Ústavou SR, ktorá umožňuje vláde generálne oslobodiť páchateľov priestupkov, pričom sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny členov.

Amnestiou by vláda mohla vydať príkaz zastaviť začaté priestupkové konania alebo konania vôbec nezačať, respektíve podobu, keď sa uložená sankcia nevykoná alebo zmierni. Možnosťou by bola aj forma, ktorou by sa zmiernili alebo odstránili následky už uloženej sankcie. Ako podotkol Kotlár, takáto forma ešte nikdy nebola uplatnená.