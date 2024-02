Žene rozrezali nohu topánky z e-shopu. Nakupujú cezeň aj Slováci

Nohu jej museli zašívať až štrnástimi stehmi.

Žena v USA si prešla hororovým incidentom. V topánkach, ktoré si objednala z čínskeho e-shopu Temu, sa nachádzal ostrý cvok, ktorý jej rozrezal nohu. Za následnú operáciu musela zaplatiť tisícky dolárov, informuje New York Post.

Topánky 49-ročnej žene objednala jej matka len za 12 dolárov. „Topánky som mala obuté dvakrát alebo trikrát a cítila som, že sa mi niečo zapicháva do nohy. Myslela som si, že je to len nejaká nálepka alebo štítok,“ cituje ju New York Post. Neskôr jej však ostrý cvok v topánkach rozrezal nohu, ktorú v nemocnici zošili až štrnástimi stehmi.

Platila 2 200 dolárov

„Zranenie ma vyradilo z práce, pretože ako sestrička som celý deň na nohách. Výdavky za ošetrenie ma vyšli na 2 200 dolárov (2 043 eur – pozn. red.),“ povedala. Uviedla, že jazva po operácii jej ostane na celý život. Temu po sťažnostiach stiahol topánky z ponuky.

„Po preskúmaní screenshotov a ďalších informácií sme produkt odstránili z predaja,“ uviedol e-shop. „Aktívne spolupracujeme s pani Taylorovou, aby sme získali ďalšie podrobnosti, a úzko spolupracujeme s konkrétnym predajcom na riešení tohto problému,“ dodal.