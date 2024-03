PREZIDENTSKÉ VOĽBY 2024 NAŽIVO: Volebné miestnosti sú otvorené. Ako voliť a kedy mi hrozí pokuta 33 eur?

Počas celého dňa monitorujeme všetky informácie v súvislosti s prvým kolom prezidentských volieb na Slovensku.

– Slovensko si dnes v prvom kole volí hlavu štátu, voľby sú dvojkolové. Volebné miestnosti otvárajú o 7.00 h, zatvoria ich o 22.00 h. Prípadné druhé kolo sa bude konať 6. apríla.

– Právo voliť prezidenta má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť aj do Národnej rady SR. Najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov.

– Priebežné i definitívne výsledky bude zverejňovať štatistický úrad na webe. Aktuálne výsledky uvidíš aj v našom grafe na webe refresher.sk.

11:30 – Prezidentka Zuzana Čaputová odovzdala svoj hlas vo volebnej miestnosti v Pezinku.

Zdroj: TASR / Pavel Neubauer

11:26 – Prezidentský kandidát Peter Pellegrini odvolil na Gymnáziu na Grosslingovej ulici v Bratislave. „Občania rozhodnú o tom, kto bude Slovensko reprezentovať dovnútra aj navonok,“ dodal.

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

11:20 – Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Ilave prejavilo záujem o účasť v prezidentských voľbách približne 23 percent obvinených a odsúdených, ktorí majú právo voliť.



„Aktuálne máme v ústave 720 klientov, z nich má právo voliť 711. Bez práva voliť sú mladiství a cudzinci. Záujem voliť prejavilo 166 klientov,“ priblížila referentka zariadenia Martina Majsniarová.

11:02 – Priebežné výsledky prvého kola prezidentských volieb bude Štatistický úrad (ŠÚ) SR aktualizovať každých desať minút na portáli volbysr.sk. Zverejňovať ich začne po 22.00 h, respektíve po uzavretí poslednej volebnej miestnosti. Definitívne dáta budú dostupné na šiestich regionálnych úrovniach.

„Priebežné výsledky budú obsahovať dáta do úrovne 79 okresov, definitívne výsledky aj na úrovni takmer 3000 miest a obcí aj na úrovni takmer 6000 okrskov,“ uviedla hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.

Na stránke nájde verejnosť dáta zverejňované prostredníctvom grafov, tabuliek a interaktívnych máp. Dostupné budú v niekoľkých tematických okruhoch - priebežný stav sumarizácie, ukazovatele o volebnej účasti, súhrnné ukazovatele o platných hlasoch a tiež úspešnosť jednotlivých kandidátov.

10:46 – V prvom kole prezidentských volieb odvolil aj bývalý prezident Andrej Kiska. Svoj hlas odovzdal v Poprade aj s manželkou Martinou.

10:31 – V obci Horný Bar je pred volebnou miestnosťou pri obecnom úrade vyvesený bilbord prezidentského kandidáta Krisztiána Forróa. „Maďari volia svojho,“ je napísané na bilborde s podobizňou kandidáta. (TV NOVINY)

10:27 – Svoj hlas odovzdal aj bývalý prezident Rudolf Schuster. Odvolil vo volebnej miestnosti v areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Podľa jeho slov by nová hlava štátu mala spájať a utlmovať napätie v spoločnosti.



„Dosť bolo rozdeľovania. Poďme sa spájať - ale nie na politickom princípe, ale na ľudskom, spoločenskom. To, čo je pre Slovensko dobré,“ povedal.



Podľa Schustera by mal byť nový prezident nadstranícky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ príde. „Nech je to ktokoľvek, musí spájať. A prvý krok pre to musí urobiť strana, ktorá je pri moci. A to je koalícia,“ doplnil exprezident.

Zdroj: TASR / František Iván

10:10 – Kandidát na prezidenta Ivan Korčok odovzdal svoj hlas v jednej z volebných miestností v Senci. „Choďte občania voliť a keď sa dá využite relatívne dobré počasie. Treba sa ísť trošku pohýbať,“ povedal.

Zdroj: TASR / Lukáš Grinaj

9:52 – Voliči, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, lebo nevedia písať a čítať, môžu v prezidentských voľbách hlasovať s pomocou inej osoby. Pred hlasovaním o tom musia upovedomiť okrskovú komisiu.



Takýto volič môže vziať so sebou do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, ktorá mu upraví hlasovací lístok podľa jeho pokynov a vloží ho do obálky. Nesmie to však byť člen okrskovej volebnej komisie.



Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, ju môže v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen okrskovej volebnej komisie.

9:36 – Nový šéf SaS Branislav Gröhling už odvolil. Na sociálnej sieti napísal, že dnes je ten deň, kedy Slováci rozhodnú o demokratickom Slovensku.

„Voľte tak, aby sme mladým ľuďom zanechali Slovensko, ktoré patrí do moderného a rozvinutého sveta a nebude sa pomaly približovať k východu,“ odkázal.

9:20 – Voliť možno len s platným občianskym preukazom. Pokiaľ si volič práve vybavuje nový občiansky preukaz, môže sa preukázať potvrdením o jeho vybavovaní.

Občiansky preukaz je neplatný, ak uplynula jeho platnosť, je poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom uvedený údaj, alebo je porušená jeho celistvosť. Za neplatný sa považuje aj v prípade, ak obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje (zmenilo sa priezvisko alebo adresa trvalého pobytu), alebo držiteľ ohlásil jeho stratu alebo odcudzenie.

9:03 – Igor Matovič (Slovensko) odkazuje verejnosti, aby volili srdcom, ktoré podľa jeho slov vie vycítiť lož, pretvárku aj manipulácie.

„Koho? Kohokoľvek, koho si Vaše srdce vyberie. Prvé kolo nám totiž voľbu srdcom odpustí … v druhom už budeme musieť zobrať rozum do hrsti,“ napísal na sociálnej sieti.

Slovákov k dnešným prezidentským voľbám pozýva aj Peter Pellegrini. „Dôležitý bude aj Váš hlas, aby o Vašom živote nerozhodli iní,“ napísal predseda Národnej rady Slovenskej republiky.

8:50 – Voľby prebiehajú na celom Slovensku zatiaľ bez komplikácií. Všetkých 5938 volebných miestností by malo byť otvorených.



„Do otvorenia sme nezaznamenali žiadne narušenie verejného poriadku,“ ubezpečil riaditeľ odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru Stanislav Hromádka.

8:34 – V Košickom kraji zvýšili počet motorizovaných i peších hliadok, policajtov v uniformách i v civilnom odeve. Viac policajtov bude v teréne aj po ukončení volieb.

„Zvýšenú pozornosť venujeme aj sídlam volebných komisií a ďalším miestam, kde by mohlo dôjsť k porušeniu zákona, prípadne k ich poškodeniu,“ uviedol riaditeľ KR PZ v Košiciach Štefana Mulika.

Od skorých ranných hodín boli v teréne špeciálne vyškolení policajti a policajti so špeciálne vycvičenými služobnými psami, ktorí vykonali pyrotechnické prehliadky v objektoch, kde prebiehajú voľby.

8:20 – Bývalí prezidenti Andrej Kiska a Ivan Gašparovič vyzývajú ľudí, aby išli voliť.

„Ale aj keď sa vo vnútri krajiny polarizuje situácia, tak hlas prezidenta je nesmierne dôležitý, a preto by ľudia mali ísť voliť,“ povedal Kiska, ktorý bol v úrade od roku 2014 do 2019. Uviedol, že sa chystá voliť, tak ako každé voľby.

„Ak sa chceme vyjadrovať k tomu, či sa štát správa k občanom zodpovedne, tak potom musíme prísť voliť. Ja som bol na každých voľbách,“ vyjadril sa Gašparovič. Post prezidenta zastával od roku 2004 do 2014. (Nový Čas)

8:04 – Prezidentské voľby 2024 sa začali o 7.00 h vo všetkých obvodoch spadajúcich pod okres Zvolen.



Pri otváraní volebných miestností vo Zvolene, v Detve a Krupine nezaznamenali žiadne problémy. Volebné miestnosti vo Zvolene sú zriadené väčšinou v priestoroch základných a materských škôl, v obciach je to v kluboch dôchodcov alebo kultúrnych domoch.

Na prezidentské voľby je vo Zvolene pripravených 38 volebných miestností, v ktorých bude takmer 400 členov volebných komisií. V Detve avizovali 15 volebných miestností, v ktorých bude 110 členov volebných komisií.

7:52 – Na strednom Považí a v kopaničiarskom regióne otvorili v sobotu ráno všetky volebné miestnosti včas, v žiadnom okrsku sa neotvárala žiadna miestnosť skôr.



V pôsobnosti okresnej volebnej komisie Trenčín je voličom k dispozícii 176 volebných okrskov, 116 v okrese Trenčín a 60 v Ilavskom okrese.



V okresoch Nové Mesto nad Váhom a Myjava môžu voliči v prezidentských voľbách hlasovať v 99 okrskoch, 67 z nich je v okrese Nové Mesto nad Váhom, 32 v okrese Myjava.

V okresoch Púchov a Považská Bystrica rovnako otvorili načas všetkých 124 volebných miestností. Z nich je 71 v Považskobystrickom a 53 v Púchovskom okrese.

7:42 – Rozhodovať o voľbe prezidenta SR začali v sobotu hneď po otvorení volebných miestností o 7.00 h aj obyvatelia bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Viacero z nich hlasovalo v prvých minútach vo volebnom okrsku č. 6 s volebnou miestnosťou na Hradištnej ulici.



Voliči prichádzali v prvých 15 minútach po jednom, rady ani pred miestnosťou, ani pred plentami sa netvorili. Jeden z prvých hlasujúcich svoj skorý ranný príchod k voľbám vysvetlil plynutím dňa. „Som sa zobudil, tak čo budem čakať, išiel som rovno voliť,“ povedal pre TASR.

Dilemu, koho z kandidátov podporiť, nemal. „Nie, bol som rozhodnutý,“ zdôraznil.

V bratislavskej Devínskej Novej Vsi je 13 volebných okrskov. Ich volebné miestnosti sú tak ako všade na Slovensku otvorené do 22.00 h.

7:34 – Členovia volebnej komisie dostanú finančnú odmenu. Tá sa odvíja od priemernej mzdy v hospodárstve. „Pre prvé kolo je napríklad odmena člena 69 eur. Pričom v druhom kole bude jeho odmena 77 eur. Pre predsedu je to 89,70 eura,“ priblížila riaditeľka odboru volieb Eva Chmelová. Okrem finančnej odmeny dostanú aj peniaze na stravu.

Pracovníkov prioritne nominujú politické strany. Pracovná doba v komisiach začína približne o 06.00 h ráno a končí približne o polnoci. (RTVS)

7:16 – V prvom kole volieb prezidenta môže podľa odhadu Štatistického úradu SR voliť viac ako 4,33 milióna osôb. Občania môžu svoj hlas odovzdať v 5938 volebných miestnostiach.

Definitívne výsledky prvého kola by mali byť známe po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu 24. marca.

7:13 – Na pokojný priebeh volieb a verejný poriadok bude v uliciach Slovenska dohliadať zvýšený počet policajtov. Pre voličov je spustená aj infolinka 02/4859 2317 a 02/4859 2312.

7:09 – Slováci, ktorí žijú na Lomnickom Štíte, sa k volebnej urne nedostanú. Odvoliť si musia ísť do podhoria, ktoré je 1 700 výškových metrov nižšie. Vedeckí pracovníci z observatória a meteorologického pracoviska, ktorí sa na štíte aktuálne nachádzajú, pracujú v sedemdňových turnusoch.

„Pracujeme od rána od šiestej, do večera do deviatej. Ak by som chcel ísť na voľby, tak potrebujem výmenu,“ uviedol meteorológ na Lomnickom štíte Rastislav Mačura.

Zamestnanci z observatória v minulosti žiadali o prenosnú volebnú schránku. „Bolo by super, ak by došli až sem k nám, trošku by nám to uľahčilo situáciu,“ povedal čašník v reštaurácii na Lomnickom štíte Marcel Timočko. (RTVS)

7:00 – V tomto momente otvorili volebné miestnosti na Slovensku. Zatiaľ obce nehlásia žiadne technické komplikácie. V prípade, že by sa vyskytli problémy, volebné miestnosti môžu byť otvorené aj dlhšie, teda po 22.00 h.

6:55 – Čo v prípade, ak spravím na hlasovacom lístku chybu? Nesprávne upravený hlasovací lístok je volič povinný odložiť do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

6:49 – Polícia Slovenskej republiky vykonala pyrotechnické prehliadky vo volebných a sčítacích miestnostiach v Žilinskom kraji. Odkazujú, že sú pripravení dohliadať na nerušený priebeh prezidentských volieb 2024 (Polícia SR).

6:45 – Čo v prípade, ak sa nemôžem dostaviť do volebnej miestnosti? Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

6:30 – V prezidentských voľbách prebieha voľba nasledovne:



Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku s odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.



Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.



V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

6:20 – Volebné miestnosti otvoria o 7.00 h, v niektorých obciach môžu byť volebné miestnosti otvorené aj skôr. Rozhodnúť o tom môžu starostovia obcí.