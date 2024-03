Podvodníci chcú zarobiť na zálohovacom systéme. Oklamať vedia výrobcov aj zákazníkov

Zálohovací systém vedia oklamať podvodníci, ktorí tovar privážajú zo zahraničia.

Slovenská obchodná inšpekcia upozornila na to, že podvodníci prišli na spôsob, ako si zarobiť na obaloch od nápojov. Mnohí nezaregistrovali obaly do systému zálohovania, no napriek tomu od zákazníkov 15 centov za zálohu zobrali, informuje RTVS.

Správca zálohového systému oznámil, že sa im vracia viac obalov, ako je na Slovensku zaregistrovaných. Deje sa to najmä na juhu Slovenska, kde podnikatelia často privážajú tovar z Maďarska.

Zahraniční výrobcovia často využívajú rovnaké etikety s označením „zálohované“. Slovenskí podnikatelia, ktorí takýto tovar priviezli, ho musia zaregistrovať v systéme. Podvodníci to však neurobia a zálohu od zákazníkov si nechajú.

Zákazníci však ten obal môžu vrátiť a peniaze dostanú naspäť. Problém je to pre výrobcov, pretože sa im vracajú aj obaly, na ktoré od začiatku nedostali záloh.

Mnohí podvodníci poškodzujú aj zákazníkov

Mnohokrát podvodníci od zákazníkov pýtajú záloh aj za obaly, ktoré nie sú označené.

„Keď vám niekto naúčtuje zálohu, vy ju zaplatíte, ale kúpite si obal, ktorý nie je označený, nie je registrovaný, a teda nemáte možnosť vrátiť ho do systému. A niekoľko percent z ceny výrobku ste vydali zbytočne,“ povedala ústredná riaditeľka SOI Nadežda Machútová.