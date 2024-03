Cigaretu si nemôžeš zapáliť hocikde. Za fajčenie na týchto miestach ti hrozí vysoká pokuta

Mestská polícia kontroluje dodržiavanie zákazu fajčiť na viacerých priestranstvách.

Fajčiari si nemôžu zapáliť cigaretu na všetkých verejných priestranstvách. Za porušenie zákazu napríklad na nástupištiach a zastávkach MHD im hrozí bloková pokuta vo výške 33 eur. V niektorých prípadoch sa suma môže vyšplhať až na 331 eur, informuje Bratislava24.

„Podľa zákona o ochrane nefajčiarov je zakázané fajčiť na nástupištiach, zastávkach MHD a to až do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť. Kto tento zákaz poruší, dopúšťa sa priestupku, za ktorý môže mestská polícia uložiť blokovú pokutu do výšky 33 eur,“ informuje hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Ľubomíra Miklovičová.

Mestskí policajti monitorujú zákaz fajčenia na zastávkach MHD, ale aj na miestach, kde platia všeobecne záväzné nariadenia. „V hlavnom meste platí všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktoré zakazuje fajčiť v Medickej aj v Grassalkovichovej záhrade,“ dodala Miklovičová. Zákaz fajčenia platí napríklad aj v parkoch a na námestiach v Liptovskom Mikuláši.