Ako by vyzeralo územie Ukrajiny v prípade ruského víťazstva? Medvedev zverejnil novú mapu hraníc

Dmitrij Medvedev na konferencii prezentoval nové hranice Ukrajiny.

Bývalý ruský prezident a súčasný zástupca šéfa ruskej Rady bezpečnosti Dmitrij Medvedev na pondelkovej konferencii predstavil víziu usporiadania územia Ukrajiny. Väčšina krajiny by sa pripojila k Rusku, no niektoré časti by si podľa neho rozdelili krajiny ako Poľsko, Rumunsko či Maďarsko, informuje o tom TN.CZ.

Rusko by malo podľa jeho ideálnych predstáv pod kontrolou aj prístup k Čiernemu moru. Časť územia zo západnej strany Kyjeva by patrila Poľsku. Rusko by krajinu prerozdelilo aj Rumunsku či Maďarsku. Ukrajinu by podľa všetkého tvoril len samotný Kyjev.

„Územia na oboch brehoch Dnepra sú súčasťou našich strategických a historických hraníc. Všetky pokusy odrezať ich od Ruska sú preto odsúdené na neúspech,“ tvrdil na konferencii Medvedev, ktorý hovoril o víťazstve Ruska.