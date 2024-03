Eurokomisia reaguje na oficiálne zrušenie Lipšicovho ÚŠP: Nebudeme váhať brániť svoje finančné záujmy, odkázali

Slovenský premiér Robert Fico sa aj napriek varovaniam Európskej únie a verejným protestom rozhodol zrušiť ÚŠP.

Európska komisia (EK) vo štvrtok vyjadrila poľutovanie nad zrušením slovenského Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), ku ktorému došlo v stredu, a varovala, že „nebude váhať“ konať na obranu svojich finančných záujmov.



Aj napriek varovaniam Európskej únie a verejným protestom sa slovenský premiér Robert Fico rozhodol zrušiť ÚŠP v rámci širšej revízie Trestného zákona.



„Komisia vyjadruje poľutovanie nad rozpustením ÚŠP bez zavedenia záruk, ktoré zaistia efektívne pokračovanie vyšetrovania,“ povedal hovorca exekutívy EÚ. Dodal, že dôsledkom zrušenia ÚŠP by mohlo byť „oslabenie účinnosti vyšetrovaní“, ktoré sa týkajú aj trestných činov s vplyvom na rozpočet EÚ.



„Európska komisia posúdi dôsledky a v prípade potreby nebude váhať prijať opatrenia na zaručenie súladu s právnymi predpismi EÚ a ochranu finančných záujmov EÚ,“ uviedol hovorca eurokomisie bez ďalších podrobností.

Spustia právne konanie voči Slovensku?

Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje však uvádza, že EK by mohla v nasledujúcich týždňoch spustiť právne konanie voči Slovensku. „Zatiaľ o tom nebolo rozhodnuté,“ povedal zdroj pod podmienkou zachovania anonymity.



Reuters vysvetľuje, že v takom prípade by vec skončila na Súdnom dvore Európskej únie a mohlo by to viesť až k finančným postihom voči Slovensku. Proces by trval niekoľko mesiacov a pokuta by bola oveľa nižšia než platby, ktoré by mohla Komisia zadržať za väčšie nedostatky, ako to bolo napríklad v prípade Maďarska.

Takýto postup voči Slovensku sa podľa zdrojov agentúry Reuters nateraz javí ako nepravdepodobný, keďže Fico na úrovni EÚ neblokuje pomoc Ukrajine či iné rozhodnutia, v ktorých sa pri hlasovaní uplatňuje právo veta.