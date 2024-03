Ukrajina v noci čelila masívnemu vzdušnému útoku. Rusi cielili na tepelné a vodné elektrárne

Ukrajina v noci na piatok čelila masívnemu vzdušnému útoku, pri ktorom protivzdušná obrana zostrelila 84 z 99 riadených striel a dronov vypálených z Ruska, uviedla ukrajinská armáda. Zo strednej a západnej časti krajiny hlásili poškodenie tepelných a vodných elektrární.



„Zničených bolo 84 vzdušných cieľov: 58 dronov Šáhid iránskej výroby a 26 striel,“ citovala AFP vyhlásenie ukrajinského letectva.



Ruské sily v posledných týždňoch zvýšili intenzitu útokov na Ukrajinu, predovšetkým cielením na jej energetickú infraštruktúru v reakcii na nárast počtu ukrajinských útokov na ruské pohraničné oblasti.



Ukrajinské oblastné úrady tvrdili, že Rusi zasiahli infraštruktúru pri meste Dnipro, odkiaľ hlásia najmenej jednu zranenú osobu.



„V noci Rusi opäť zaútočili na energetické zariadenia v rámci masívneho a kombinovaného útoku. Poškodené boli tepelné a vodné elektrárne v centrálnych a západných oblastiach,“ uviedla ukrajinská energetická spoločnosť Ukrenergo.



Podľa ukrajinského ministra energetiky Germana Galuščenka boli tiež napadnuté energetické zariadenia v Dnepropetrovskej, Poltavskej a Čerkaskej oblasti.



Výbuchy bolo počuť aj v Ivanofrankovskej a Chmelnickej oblasti na juhozápade Ukrajiny i v meste Dnipro. Predtým boli podľa ukrajinskej televízie v ukrajinskom vzdušnom priestore spozorované ruské riadené strely.



Ukrajinská súkromná energetická spoločnosť DTEK informovala o vážnom poškodení svojich troch tepelných elektrární. „Po skončení útoku energetici okamžite začali s odstraňovaním škôd,“ uviedla v aplikácii Telegram.

The implementation of the strategy "the sanitary zone does not need electricity" was continued today.



Repeated strikes were carried out on the Burshtyn TPP system. The importance of the node lies in the fact that it connects the power grids of Ukraine with the networks of… pic.twitter.com/yEUVwNqvM4