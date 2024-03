Dnes v noci chystajú Nemci hromadnú bujarú oslavu. Sláviť budú legalizáciu marihuany, mnohí však nesúhlasia

Od 1. apríla môžu mať pri sebe dospelý maximálne 25 gramov marihuany, doma 50 gramov alebo tri rastliny.

V Nemecku bude od 1. apríla legálna marihuana. Nemci plánujú privítať nový dlho-sľubovaný zákon o „tráve“, ktorý priniesla vláda Olafa Scholza. Na dnešnú polnoc je naplánované hromadné fajčenie marihuany v Berlíne, v Lipsku, Kolíne, Hamburgu a v štyroch ďalších mestách. Zákon sa mnohým nepozdáva, a naopak, mnohí sú nadšení, upozorňujú TV noviny.

„Regulácia je skutočným míľnikom moderného prístupu k drogám, ktorá posilňuje prevenciu a ochranu zdravia, detí a mladých,“ vyhlásila vládna koalícia. Dekriminalizácia marihuany umožní plnoletým osobám pestovanie a vlastníctvo malého množstva marihuany pre vlastnú potrebu.

Dospelí ľudia budú môcť mať pri sebe maximálne 25 gramov, doma 50 gramov alebo tri rastliny. Marihuanu budú predávať v kluboch s riadne zaregistrovanými členmi.

Odozva ľudí

„Fakt, že návrh zákona kritizujú obe strany je pre nás dobrý signál, pretože ak by sme boli liberálnejší, ako napríklad Holanďania či niektoré americké štáty, to by viedlo k väčšej spotrebe. A to nechceme. Chceme mať konzumáciu pod kontrolou,“ znejú slová nemeckého ministra zdravotníctva Karla Lauterbacha.

Podľa nemeckého ministerstva zdravotníctva bude zákon nástrojom boja proti čiernemu trhu, ktorý má obmedziť drogovú trestnú činnosť, výrazne znížiť distribúciu nekvalitných alebo jedovatých látok a znížiť aj počet užívateľov drog.

Negatívne názory

Proti novému zákonu sú niektorí lekári ale aj policajti. Detským psychológom sa nepáči, že marihuanu budú môcť užívať aj 18- roční ľudia, ktorým sa ešte stále vyvíja mozog. Odborníci sa obávajú vplyvu na dospievajúcu mládež.

Policajtom sa zase nepáči, že daný zákon môže slúžiť ako signál pre konzumentov, že užívať marihuanu je normálne. Polícia taktiež upozorňuje na fakt, že na kontrolovanie dodržiavania zákona nemá kapacity. Tvrdí, že po zavedení zákona zavládne chaos.