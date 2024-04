V Košiciach postavia 141 bytových jednotiek za 12 miliónov eur. Výstavba potrvá roky

Výstavba by mala trvať 28 mesiacov. Spoločnosť Namat plus plánuje začať s výstavbou v roku 2026.

Na Jakobyho ulici v košickej mestskej časti Staré Mesto by malo vyrásť 141 jedno- až štvorizbových bytov. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť Namat plus predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Odhadovaná investícia predstavuje 12 miliónov eur.



Bytový dom má pozostávať z troch celkov. Prvý má byť vo vyššej časti 11-podlažný a v nižšej sedempodlažný. Ďalší má mať šesť podlaží a tretí 14. Návrh počíta s 238 stojiskami statickej dopravy, všetky majú byť v podzemí.



Výstavba by mala trvať 28 mesiacov. Začať ju chcú v roku 2026. Ukončenie je naplánované na rok 2029.