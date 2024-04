Odborníčka radí konzumovať medvedí cesnak. Použiť ho môžeš rôznymi spôsobmi

Do jedálnička na jar odporúča zaradiť medvedí cesnak či bylinky.

Zástupkyňa hlavného hygienika so zameraním na deti a mládež Jana Hamade radí zaradiť Slovákom do jedálnička medvedí cesnak a rôzne bylinky. Pripomína, že Slováci by nemali zabúdať aj na pravidelný pitný režim.

„Bylinky, ale aj klíčky možno pridať do jedál, napríklad šalátov a jarných polievok. Bylinky sú zdrojom veľkého množstva minerálov a vitamínov, ktoré organizmu chýbajú práve v jarných mesiacoch. Počas teplejších dní sa odporúča viac času tráviť vonku na slnku, aby si organizmus syntetizoval vitamín D,“ priblížila.

Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR odporučili aj medvedí cesnak. „Obsahuje veľa dôležitých látok a vitamínov. Je chutnou doplnkovou prevenciou pred chrípkou a prechladnutím,“ ozrejmili. Mladé listy medvedieho cesnaku môžeš použiť do šalátov, polievok, nátierok, na prípravu prívarkov či pesta.

Pri medveďom cesnaku si však daj pozor, ľahko si ho môžeš pomýliť napríklad s konvalinkou či jesienkou. Tu nájdeš návod, ako rastliny rozpoznáš.

Hamade zároveň apelovala na vhodný pitný režim. „Ideálne je piť obyčajnú vodu, nesladenú a neperlivú. Vhodné sú minerálne vody s obsahom horčíka. Pitnú vodu možno striedať s nesladenými ovocnými alebo bylinkovými čajmi,“ dodala.