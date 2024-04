Priprav sa na dopravné obmedzenia. Od pondelka začnú s opravou trojkilometrového diaľničného úseku

Oprava sa týka celého pravého jazdného pásu aj krajnice.

Trojkilometrový úsek diaľnice D1 pri Liptovskom Mikuláši začnú od pondelka (8. 4.) opravovať. Týka sa to pravého jazdného pásu vrátane krajnice.

Ide o prvú zo série plánovaných rekonštrukcií diaľničných úsekov v regióne. „Úsek si vyžaduje opravu najmä po poslednej zime, keď sa aj nezvyčajné striedanie zimy a tepla v kombinácii s vlhkosťou podpísali na stave vozovky,“ podotkol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Práce by mali trvať mesiac

Práce by mali trvať v závislosti od poveternostných vplyvov do začiatku mája a mali by stáť zhruba 330 000 eur bez DPH. Pôvodnú vozovku odfrézujú a položia nové asfaltové vrstvy.

„Práce budú prebiehať tak, aby sme dopravu zaťažili len v minimálnej miere,“ ubezpečil Droppa.



Opravu urobia v dvoch etapách s postupným uzatváraním jednotlivých jazdných pruhov a krajnice. Práce budú robiť počas premávky, doprava bude vždy presmerovaná do voľných jazdných pruhov toho istého jazdného pásu.