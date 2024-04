Nemecká firma vraj plánuje rozsiahle prepúšťanie. Spoločnosť zruší tisícky pracovných miest

Spoločnosť SAP chce údajne vo veľkom prepúšťať.

Výrobca softvéru SAP plánuje v rámci ohláseného reorganizačného programu zrušiť v Nemecku až 2600 pracovných miest. Číslo, ktoré zverejnil denník Handelsblatt, hovorca spoločnosti v sobotu 6. apríla nepotvrdil. Doteraz sa spomínalo len približne 8-tisíc pozícií.

SAP začal v januári program reštrukturalizácie s cieľom zamerať sa na strategické oblasti rastu, ako je napríklad umelá inteligencia, uviedol hovorca.

„Táto reštrukturalizácia sa týka 8000 pracovných miest. K dotknutým zamestnancom pristupujeme s maximálnou starostlivosťou a empatiou, okrem iného im ponúkame interné pracovné alternatívy alebo dobrovoľnícke programy,“ dodal. Väčšina dotknutých zamestnancov podľa neho dostane informácie v najbližších týždňoch.

Pozície chcú rušiť aj v iných krajinách

Handelsblatt sa odvolával na interný e-mail európskej zamestnaneckej rady SAP, podľa ktorého vraj koncern plánuje rušenie pracovných miest aj v iných krajinách. V rámci pôsobnosti európskej zamestnaneckej rady by malo ísť celkovo o približne 4100 pozícií.

Hovorca SAP uviedol, že najväčší európsky výrobca softvéru plánuje ukončiť proces reštrukturalizácie vo všetkých krajinách do konca prvého štvrťroka 2025. „Zároveň budeme pokračovať v investíciách do kľúčových oblastí rastu a očakávame, že rok 2024 ukončíme so stabilným počtom zamestnancov,“ uzavrel.