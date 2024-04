AKTUÁLNE: Sanitka sa zrazila s odťahovkou, o život prišla jedna osoba

O správe informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Na ceste I/16 pri obci Píla v okrese Lučenec došlo v pondelok popoludní k dopravnej nehode sanitky a odťahového vozidla. Na mieste je viacero zranených, jedna osoba prišla o život. Cesta je v dôsledku nehody neprejazdná. Správu potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.

Jedno úmrtie a viaceré zranenia

Na mieste nehody došlo podľa predbežných informácií polície k čelnej zrážke, pri nehode prišiel o život 63-ročný vodič sanitky. „Zatiaľ bližšie nešpecifikované zranenia utrpel aj spolujazdec, ošetrovateľ v lôžkovej časti sanitky, ktorý bol z miesta so zraneniami prevezený do nemocnice. Podľa predbežných informácií povrchové zranenia utrpela aj prevážaná pacientka a vodič odťahovej služby,“ priblížila polícia na sociálnej sieti.



Sanitka, ktorá sa s vozidlom odťahovej služby zrazila, vykonávala sekundárny prevoz pacienta, išlo o ambulanciu Záchrannej zdravotnej služby Bratislava. „Žiaľ, vodič ambulancie, zdravotnícky záchranár, utrpel pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom. Druhý člen posádky ambulancie bol so stredne ťažkými poraneniami prevezený na ďalšie ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia,“ priblížila vedúca úseku komunikácie Záchrannej zdravotnej služby Bratislava Darina Schreková.

Schreková dodala, že pacient a vodič odťahovej služby boli s ľahkými zraneniami prevezení do najbližších nemocníc na ďalšiu diagnostiku.



Dopravná nehoda si vyžiadala uzavretie cesty I/16, na miesto boli prizvaní aj súdni znalci z odboru cestnej dopravy. „Presná príčina vzniku nehody, ako aj všetky bližšie okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho jej vyšetrovania,“ dodala polícia.



Uzavretý úsek cesty I/16 je možné obísť cez Budinú. Zelená vlna RTVS upozorňuje, že kolóny sa tvoria už na rýchlostnej ceste R2, vodiči by si preto mali dať pozor na dobrzďovanie.