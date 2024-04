Zuzana Čaputová oznámila svoje plány do budúcnosti. Tvrdí, že do politiky sa nechystá

Prezidentka tvrdí, že nemá ambície v NATO a neplánuje ísť do politiky.

Končiaca prezidentka SR Zuzana Čaputová nemá záujem o funkciu v Severoatlantickej aliancii a ani o pôsobenie v slovenskej politike. Prezidentka to povedala v stredu po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom v Bruseli.

Čaputovú v roku 2023 západné média niekoľkokrát zmienili ako možnú nástupkyňu po Stoltenbergovi. Ten na jeseň po desiatich rokoch na čele Aliancie z tohto postu odchádza.

Na otázku slovenských novinárov, či do zbierky mužských portrétov, ktorí 75 rokov šéfovali Aliancii, nepribudne aj žena a či to ona osobne neberie ako výzvu, Čaputová priznala, že svoje životné výzvy v tomto smere nevníma.

„Bolo by však zaujímavé, keby niekedy v budúcnosti nejaká žena zasadla do nejakej významnej pozície v NATO. Po celý život hovorím, že byť ženou nie je kvalifikácia, ale ak sa u nejakej kandidátky stretnú odbornosť, skúsenosť a chuť uchádzať sa o takúto pozíciu, tak to môže byť len na prospech veci,“ odkázala.

Žena sa tento rok šéfkou Aliancie pravdepodobne nestane, keďže po tom, ako sa týchto ambícií vzdala estónska premiérka Kaja Kallasová, v hre o najvyšší post v NATO zostal iba holandský premiér Mark Rutte a rumunský prezident Klaus Iohannis.

Prezidentka si plánuje oddýchnuť

Čaputová uviedla, že po 15. júni, keď sa jej skončí mandát, si plánuje najskôr oddýchnuť. Dodala však, že do politiky nemieri a určite plánuje zostať na Slovensku.

„Skôr potrebujem obdobie na reflexiu toho, čo som spoznala a a zažila. Nechcem zatiaľ konkretizovať svoje plány, ale môžem uistiť ľudí, ktorí šíria informácie o tom, ako idem na nejaký vysoký post a do politiky, že žiadne takéto ambície momentálne nemám,“ opísala situáciu.

Prezidentka do Bruselu zavítala v rámci série rozlúčkových zahraničných ciest. V utorok 9. apríla bola na návšteve Nemecka, kde sa stretla s prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom a v stredu popoludní má na programe stretnutie s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom, predsedníčkou Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou a vo večerných hodinách ju prijme predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.